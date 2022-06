Ascolti Tv 9 giugno 2022 analisi: Terence Hill batte Enrico Papi, l’altro replicante. Bene Del Debbio con la Meloni. Volano 20, Nove e Iris (Di venerdì 10 giugno 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 Tg1 delle 20 a 4,471 milioni e 27,14%; I Soliti Ignoti a 4,1 milioni e 22,11%. Reazione a Catena 3,781 milioni e 28,1%. Tg5 a 3,367 milioni e 20,1% Fiction contro show, ma facendo ricorso al magazzino, nella sfida principale tra le tv. Un Don Matteo stagionato su Rai1 e la replica di Scherzi a parte su Canale5; e poi – unica novità – il Golden Gala di Atletica Leggera fino alle 22.00 (senza Marcel Jacobs, infortunato) su Rai3. Giovedì 9 giugno 2022 è stata a bassa intensità anche la sfida tra i talk, con Rete4 che a Dritto e Rovescio ha schierato Giorgia Meloni e La7 che ha risposto con uno speciale di Piazzapulita che ha proposto un viaggio filmato sugli orrori perpetrati in Ucraina. Hanno completato il quadro generalista principale il telefilm medical su Rai2 (The Good Doctor), il film di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 Tg1 delle 20 a 4,471 milioni e 27,14%; I Soliti Ignoti a 4,1 milioni e 22,11%. Reazione a Catena 3,781 milioni e 28,1%. Tg5 a 3,367 milioni e 20,1% Fiction contro show, ma facendo ricorso al magazzino, nella sfida principale tra le tv. Un Don Matteo stagionato su Rai1 e la replica di Scherzi a parte su Canale5; e poi – unica novità – il Golden Gala di Atletica Leggera fino alle 22.00 (senza Marcel Jacobs, infortunato) su Rai3. Giovedì 9è stata a bassa intensità anche la sfida tra i talk, con Rete4 che a Dritto e Rovescio ha schierato Giorgiae La7 che ha risposto con uno speciale di Piazzapulita che ha proposto un viaggio filmato sugli orrori perpetrati in Ucraina. Hanno completato il quadro generalista principale il telefilm medical su Rai2 (The Good Doctor), il film di ...

