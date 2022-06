Zelensky: “Senza grano milioni di persone potrebbero morire di fame” (Di giovedì 9 giugno 2022) milioni di persone in tutto il mondo potrebbero morire di fame se la Russia non consentirà all’Ucraina di esportare grano dai suoi porti. Ad affermarlo è presidente ucraino Volodymyr Zelensky (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina). “Non possiamo esportare il nostro grano, il mais, l’olio vegetale e altri prodotti che hanno svolto un ruolo di stabilizzazione nel mercato globale”, ha detto Zelensky in un discorso video registrato al Time 100 Gala. Per Zelensky è la Russia che non consente all’Ucraina di esportare il grano dai suoi porti “Questo significa che, purtroppo, decine di Paesi potrebbero trovarsi di fronte a una carenza fisica di cibo. milioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022)diin tutto il mondodise la Russia non consentirà all’Ucraina di esportaredai suoi porti. Ad affermarlo è presidente ucraino Volodymyr(qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina). “Non possiamo esportare il nostro, il mais, l’olio vegetale e altri prodotti che hanno svolto un ruolo di stabilizzazione nel mercato globale”, ha dettoin un discorso video registrato al Time 100 Gala. Perè la Russia che non consente all’Ucraina di esportare ildai suoi porti “Questo significa che, purtroppo, decine di Paesitrovarsi di fronte a una carenza fisica di cibo.di ...

