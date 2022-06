(Di giovedì 9 giugno 2022) Ad Orlando, unadi 10è statadopo averalla 41enne Lashun Rodgers. Due colpi alla testa che le sono costati la vita. Dopo essere stata trasportata d’urgenza all’Orlando Regional Medical Center, infatti, laè morta, senza più riprendere conoscenza. La piccola, ora, rischia di essere incriminata per omicidio di secondo grado, come riporta il ClickOrlando.com, anche se i procuratori non hanno ancora ufficializzato la decisione finale. L’arresto è avvenuto qualche giorno fa, ad una settimana di distanza dallaria. La tragedia si è consumata durante un barbecue per il Memorial Day, dopo una lite tra ladella, Lakrisha Isaac, e la vittima. La causa: una polemica scaturita da un post sui social media. ...

Advertising

OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Usa, arrestata una bambina di 10 anni: ha sparato e ucciso una donna che litigava con la madre - lciucciovino : RT @fattoquotidiano: Usa, arrestata una bambina di 10 anni: ha sparato e ucciso una donna che litigava con la madre - fattoquotidiano : Usa, arrestata una bambina di 10 anni: ha sparato e ucciso una donna che litigava con la madre - Federic77107667 : @tania_lcn Per me una serie, anche se fantasy, deve rimanere credibile. E quando Undici, minorenne, è stata interro… - infoitestero : Usa, bimba 10 anni spara ed uccide donna che litigava con la madre: arrestata -

L'arresto è avvenuto ieri una settimana dopo la sparatoria, avvenuta durante un barbecue per il Memorial Day, per la quale era stata giànei giorni scorsi la madre della piccola, Lakrisha ...Korpus Polski, Tom emigrò neglidove lavorò come regista e scrisse musiche per film, canzoni e ...dai tedeschi nell'ottobre 1939, le fu intimato il domicilio coatto nella sua città ...Il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, respinge le sensazioni più diffuse a Washington sulla guerra in Ucraina. Il New York Times scrive che i generali ucraini non condividerebbero ...L’allora ministro dell’Interno è accusato di aver diffamato la comandante della Sea Watch che forzò il blocco a Lampedusa. La definì«sbruffoncella», «delinquente», «ricca e viziata comunista tedesca» ...