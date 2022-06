Ucraina, Draghi: da blocco grano rischio catastrofe umanitaria (Di giovedì 9 giugno 2022) "L'interruzione delle filiere alimentari, in particolare del grano, ha fatto salire i prezzi e rischia di provocare una catastrofe umanitaria". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) "L'interruzione delle filiere alimentari, in particolare del, ha fatto salire i prezzi e rischia di provocare una". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, ...

Advertising

AndreaMarcucci : Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo #Orsini a #cartabianca, Dr… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - riotta : Sulla guerra in #Ucraina la visione strategica del premier #Draghi @Palazzo_Chigi è superiore a quella di… - Salvitus1 : RT @dottorbarbieri: ?????? #DRAGHI: 'Come mostra l'ultimo Economic Outlook dell'Ocse, l'invasione russa dell'Ucraina ha portato a un SIGNIFI… - Erica43581765 : PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… -