Tre persone che combattevano nell'esercito ucraino, due cittadini britannici e uno marocchino, sono state condannate a morte da un tribunale filorusso della repubblica autoproclamata di Donetsk

Giovedì un tribunale di un territorio controllato dai russi nella repubblica autoproclamata di Donetsk ha condannato a morte tre persone – due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, e un cittadino marocchino, Brahim Saaudun – che combattevano contro la Russia all'interno dell'esercito ucraino.

