Traffico Roma del 09-06-2022 ore 08 | 00

(Di giovedì 9 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo file della diramazioneSud a via Prenestina in questo tratto segnalato un incidente e poi ancora file tra laTeramo e la Bufalotta tinteggiata interna invece rallentamenti e code da via Prenestina al Ardeatina incolonnato ildella A24 dal raccordo alla tangenziale e si intensifica ilsulle Consolati in entrata in città in zona via file sulla via trionfale è in via di Casal del Marmo a tre code sulla via del mare in via Ostiense all’altezza di Casal Bernocchi in direzione diper l’allestimento del palco per il concerto di Vasco Rossi in programma sabato e domenica già chiusa via dei Cerchi tra via San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole chiudiamo con le metropolitane ...