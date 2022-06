Tomori: «Leao è fondamentale. Ibrahimovic ci ha tenuti concentrati» (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole di Tomori su Leao e Ibrahimovic: «si è meritato il titolo di miglior giocatore della stagione per la Serie A. Ibra…» Intervistato da The Atlethic, Tomori ha commentato la stagione di Leao e il ruolo di Ibrahimovic dentro la squadra. di seguito le sue parole. Leao -«In allenamento non si direbbe che è così elettrico come in partita. Gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti supera una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, è fondamentale per la squadra. E’ da quando sono arrivato che gli dico: ‘Non sai quanto sei bravo’. Perché si vede che ha tutto. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha tutto. È stato sicuramente il nostro uomo della differenza e si è meritato il titolo di miglior ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole disu: «si è meritato il titolo di miglior giocatore della stagione per la Serie A. Ibra…» Intervistato da The Atlethic,ha commentato la stagione die il ruolo didentro la squadra. di seguito le sue parole.-«In allenamento non si direbbe che è così elettrico come in partita. Gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti supera una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, èper la squadra. E’ da quando sono arrivato che gli dico: ‘Non sai quanto sei bravo’. Perché si vede che ha tutto. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha tutto. È stato sicuramente il nostro uomo della differenza e si è meritato il titolo di miglior ...

Advertising

Augusto28289667 : @_itsashame @7CopasDeEuropa @PBPcalcio Abbiamo sempre problemi di budget però poi i giocatori arrivano tomori, leao… - CalcioNews24 : Tomori: «Leao è fondamentale. Ibrahimovic ci ha tenuti concentrati» - ChrisElMuss : Vi spiego una cosa, se esempio oggi hai per il mercato mettiam 100 M per far un esempio e non specifico varie formu… - Tiedor : @gereibra @BabboChiquita @ChrisElMuss Abbiamo rinnovato Theo, stiamo rinnovando Benna, Tomori, Kalulu, Tonali e sop… - francesco_119x : @itsnotanangel Voglio vedere se mettessimo sul mercato Maignan, Tomori, Kalulu, Leao, Bennacer, theo, Tonali...le… -