"Terrorizzato a restare solo con lui": trappola a William, così Harry ha provato a rovinare suo fratello (Di giovedì 9 giugno 2022) Sebbene il Giubileo di Platino sia ormai alle spalle, con la Regina Elisabetta che è stata giustamente la grande protagonista dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, senza particolari “interferenze”, sui tabloid non si fa altro che parlare dei duchi di Sussex e di quelli di Cambridge. Stando alle ultime ricostruzioni, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero invitato William e Kate Middleton alla festa del primo compleanno di Lilibet. Una sorta di “ramoscello d'ulivo” che però non è stato accettato dai duchi di Cambridge, che si sono tenuti alla larga dal Frogmore Cottage: ufficialmente erano impegnati in un fidanzamento reale a Cardiff, dove hanno portato con loro i figli George e Charlotte, lasciando il piccolo Louis a casa. Una fonte ha rivelato a Page Six che la relazione tra i fratelli sarebbe ancora molto tesa: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Sebbene il Giubileo di Platino sia ormai alle spalle, con la Regina Elisabetta che è stata giustamente la grande protagonista dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, senza particolari “interferenze”, sui tabloid non si fa altro che parlare dei duchi di Sussex e di quelli di Cambridge. Stando alle ultime ricostruzioni, il principee sua moglie Meghan Markle avrebbero invitatoe Kate Middleton alla festa del primo compleanno di Lilibet. Una sorta di “ramoscello d'ulivo” che però non è stato accettato dai duchi di Cambridge, che si sono tenuti alla larga dal Frogmore Cottage: ufficialmente erano impegnati in un fidanzamento reale a Cardiff, dove hanno portato con loro i figli George e Charlotte, lasciando il piccolo Louis a casa. Una fonte ha rivelato a Page Six che la relazione tra i fratelli sarebbe ancora molto tesa: ...

Advertising

DaBattistini : Saper invecchiare in modo decente non è da tutti. E non ha l'alibi di un poveraccio qualsiasi. Potrebbe alzare il… -