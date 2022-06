Tassi interesse in aumento | la Bce ha deciso Cosa cambia a partire dai mutui

Advertising

classcnbc : +++#BCE???? lascia i tassi d'interesse invariati allo 0%. La Banca Centrale indica un aumento dei tassi da 25 pb a luglio - ecb : La Presidente @Lagarde su perché intendiamo aumentare i tassi di interesse. Guarda qui la versione integrale della… - capuanogio : #Elliott avrebbe strappato tassi di interesse del 13-15% per il finanziamento da 600 milioni dato a #RedBird per pr… - MUHAMMAD1169 : RT @ecb: La Presidente @Lagarde su perché intendiamo aumentare i tassi di interesse. Guarda qui la versione integrale della conferenza sta… - LadyLisaDCantu1 : RT @ecb: La Presidente @Lagarde su perché intendiamo aumentare i tassi di interesse. Guarda qui la versione integrale della conferenza sta… -

La Banca centrale europea ha esplicitamente annunciato che a luglio aumentera' di 25 punti base idinell'area euro, e poi che intende operare un ulteriore aumento a settembre la cui portata e' ancora da decidere. 'Dipendera' dalle prospettive di inflazione' e 'se dovessero ..."Il 2022 dei mercati sarà incerto e volatile" Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di aumentare idi(non accadeva dal 2011) che il 1° luglio 2022 saliranno di 25 punti base . Non sarà il solo ritocco verso l'alto perché il board di Francoforte prevede ulteriori aumenti dei...ROMA - La Bce "intende alzare i tassi d'interesse di 25 punti base al meeting di luglio" e "si aspetta di alzare nuovamente i tassi a settembre". Lo si legge in una nota della Bce, secondo cui dopo ...(Teleborsa) - Chiusura al ribasso per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE ha lasciato i tassi invariati e tagliato le previsioni di crescita per l'Eurozona. L'Eurotower ha annunciato ...