“Stanno decidendo così”. Bomba inattesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti: è lui a volerlo tanto (Di giovedì 9 giugno 2022) Clamorosa Bomba gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutto si poteva immaginare probabilmente in questo periodo, alla luce delle tanti voci circolate negli ultimi mesi, ma davvero in pochi potevano ipotizzare ciò che si starebbe per verificare. Se confermato, si tratterebbe di un colpo di scena inaspettato nella vita privata della conduttrice dell’Isola dei Famosi e dell’ex calciatore della Roma. E a parlare è stato qualcuno che conosce veramente bene le dinamiche della coppia. Parlando di Ilary Blasi e Francesco Totti, nei mesi scorsi il sito Dagospia ha rilanciato il suo presunto flirt con Noemi Bocchi, che sembrava che stesse mettendo a rischio il matrimonio. Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Clamorosagossip su. Tutto si poteva immaginare probabilmente in questo periodo, alla luce delle tanti voci circolate negli ultimi mesi, ma davvero in pochi potevano ipotizzare ciò che si starebbe per verificare. Se confermato, si tratterebbe di un colpo di scena inaspettato nella vita privata della conduttrice dell’Isola dei Famosi e dell’ex calciatore della Roma. E a parlare è stato qualcuno che conosce veramente bene le dinamiche della coppia. Parlando di, nei mesi scorsi il sito Dagospia ha rilanciato il suo presunto flirt con Noemi Bocchi, che sembrava che stesse mettendo a rischio il matrimonio. Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di ...

