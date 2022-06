Sonego nei quarti a Stoccarda | venerdì sarà derby con Berrettini

Advertising

Eurosport_IT : Sonego la spunta nei due break e passa ai quarti: ora derby con Berrettini! ???? #BOSSOPEN | #EurosportTENNIS - LorenzoAndreol4 : Matteo #Berrettini e Lorenzo #Sonego si affronteranno nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda #BOSSOPEN - zazoomblog : Stoccarda: Sonego prova a raggiungere Berrettini nei quarti - #Stoccarda: #Sonego #prova - effedandrea : #berrettini finalmente in campo. #Berrettini ha battuto in tre set Radu Albot negli ottavi del torneo ATP 250 di St… -

Atp Stoccarda e 's - Hertogenbosch, in programma diverse sfide interessantidue tornei di preparazione a Wimbledon: notizie e pronostici. Entrano nel vivo i due tornei Atp ... Lorenzo, quest'...... pur sorretto dal servizio - 21 ace, il 71% di prime in campo - chemomenti decisivi ha fatto la differenza. Ora, ai quarti del torneo che ha già vinto nel 2019, aspetta il vincente trae ...Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si affronteranno nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. I due, nonostante l’amicizia che li lega, non si sono ancora mai affrontati sul circuito ...Il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz fermato dal gomito. Out anche Gael Monfils per un problema al tallone ...