Snoop Doog aumenta lo stipendio al suo “rollatore personale” di blunt di marijuana prima era di 45mila euro all’anno

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sapevate cheha un ‘di canne’? Ebbene, ce l’ha già dal 2019. Il rapper non ne ha fatto mistero, dichiarando anche lo: 45 milacirca. Che ora sono statiti. L’inflazione picchia duro elo sa, quindi ha deciso di dare più soldi aldidi. Il profilo scelto dal rapper per questo compito non è certo uno qualunque. Perché? Oltre a ‘rollare’ occorre che la persona sia capace di capire quando è il momento di rollare. E quindi di fumare. Al The Howard Stern Show, nel 2019,aveva spiegato di aver ricevuto moltissime candidature. Oggi, casomai ilin carica dovesse lasciare per ...

Advertising

Annae_jk : Special guest può essere snoop doog???????? -

L'evento sportivo americano dell'anno ha visto scendere in campo il gotha del rap americano, che include 50 Cent,e Mary J. Blige. E sul palco non c'è stata solo la musica Un'edizione spumeggiante e dal fortissimo messaggio sociale : l'intervallo ( Halftime Show ) dell'evento sportivo dell'anno negli ...Si va da Eminem a(che però è stato accusato recentemente di molestie sessuali), quindi Mary J. Blige e Kendrick Lamar, con l'aggiunta di Dr. Dre. SUPER BOWL 2022, HANNO VINTO I LOS ...Snoop Dogg, il pioniere del G-Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'inflazione. In precedenza aveva pagato l'uomo da $ 40.00 ...Nelle NFT news di oggi non può mancare la star di Hollywood Anthony Hopkins che ha pubblicamente chiesto a Jimmy Fallon, Snoop Dogg e Reese Witherspoon consigli sugli acquisti. Non solo, Neal Stephen ...