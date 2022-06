Sicurezza, controlli a Castellammare di Stabia: un arresto e sequestri (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuticontrolli a tappeto dei Carabinieri. In manette uno scippatore 39enne. E poi sequestri e una denuncia. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto con strappo un 39enne di Boscoreale. In corso Garibaldi ha strappato il borsello ad una 61enne ed è fuggito. I militari erano poco lontani e grazie ad alcuni passanti hanno compreso immediatamente cosa fosse accaduto. il 39enne è stato individuato pochi istanti dopo, ancora in fuga lungo via del Carmine. E’ stato bloccato e la refurtiva recuperata. E’ ora ai domiciliari. La vittima è rimasta illesa. C’è anche altro nel bilancio dei controlli dei Carabinieri stabiesi. In città sono stati predisposti posti di controllo e pattuglie appiedate: 54 le persone identificate, 28 i veicoli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutia tappeto dei Carabinieri. In manette uno scippatore 39enne. E poie una denuncia. I carabinieri della sezione radiomobile didihanno arrestato per furto con strappo un 39enne di Boscoreale. In corso Garibaldi ha strappato il borsello ad una 61enne ed è fuggito. I militari erano poco lontani e grazie ad alcuni passanti hanno compreso immediatamente cosa fosse accaduto. il 39enne è stato individuato pochi istanti dopo, ancora in fuga lungo via del Carmine. E’ stato bloccato e la refurtiva recuperata. E’ ora ai domiciliari. La vittima è rimasta illesa. C’è anche altro nel bilancio deidei Carabinieri stabiesi. In città sono stati predisposti posti di controllo e pattuglie appiedate: 54 le persone identificate, 28 i veicoli ...

