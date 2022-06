Salone mobile: i brand made in Italy scommettono sul design per superare la crisi (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo due anni di pandemia, torna la Milano design Week con i migliori marchi del made in Italy, e non solo, che sfidano la crisi scommettendo sul contatto interpersonale e su una produzione sempre più centralizzata. Controllo della filiera produttiva, sinergia tra artigianalità e tecnologia sono le parole d’ordine di un’edizione incentrata sul tema della sostenibilità, un tema che fino a pochi anni fa veniva considerato come un ostacolo alla crescita ma che oggi è un valore aggiunto che traina il nostro paese. “Questi ultimi tre anni si sono rivelati complessi al di là di ogni aspettativa. Se le sfide del mercato sono sempre attese anche se difficili da prevedere, la storia ci ha travolti con eventi che forse nemmeno gli studiosi più audaci avrebbero potuto immaginare. La rinascita degli eventi come la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo due anni di pandemia, torna la MilanoWeek con i migliori marchi delin, e non solo, che sfidano lascommettendo sul contatto interpersonale e su una produzione sempre più centralizzata. Controllo della filiera produttiva, sinergia tra artigianalità e tecnologia sono le parole d’ordine di un’edizione incentrata sul tema della sostenibilità, un tema che fino a pochi anni fa veniva considerato come un ostacolo alla crescita ma che oggi è un valore aggiunto che traina il nostro paese. “Questi ultimi tre anni si sono rivelati complessi al di là di ogni aspettativa. Se le sfide del mercato sono sempre attese anche se difficili da prevedere, la storia ci ha travolti con eventi che forse nemmeno gli studiosi più audaci avrebbero potuto immaginare. La rinascita degli eventi come la ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il S… - fitzcayman : @illuminista2 Va per il salone del mobile. In questa settimana a milano si cucca di brutto - Frances41116806 : RT @LatteCondensato: Acqua che bolle, non scorre. Opera contemporanea viva, ripresa con tecnica medioevale. Al Salone del mobile di casa mi… - lifestyleblogit : Salone mobile: i brand made in Italy scommettono sul design per superare la crisi - - AleRinaldi75 : RT @FilcaCisl: #SalonedelMobile2022, Pelle: 'Exploit del #legno è grazie all'impegno e alla professionalità dei 290 mila addetti'. https… -