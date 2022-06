Quello che la storia di Gnonto non dice (Di giovedì 9 giugno 2022) L’eccitazione per aver visto sorgere il sole di nuovo dopo l’umiliazione subita dall’Argentina nella cosiddetta Finalissima si è trasformata quasi subito in morbosità. Lo ha ammesso lunedì lo stesso direttore del Corriere dello Sport, che in una lettera aperta ha discusso delle proprie responsabilità per la prima pagina del giorno prima, dove a caratteri cubitali, in rosso e sottolineato si poteva leggere: “Tutti su Gnonto”. «Mi sa che ci hanno fregato la depressione generata dalla sconfitta con l’Argentina e la necessità di recuperare immediatamente un minimo di entusiasmo sventolando una nuova bandiera», ha scritto Ivan Zazzaroni in un pezzo intitolato Sbatti il nostro in prima pagina «Hai soltanto diciotto anni, Wil, e per esprimere le tue capacità hai dovuto lasciare l’Italia, non ti è mancato il coraggio che altri non hanno avuto: ti sei meritato il diritto di ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 9 giugno 2022) L’eccitazione per aver visto sorgere il sole di nuovo dopo l’umiliazione subita dall’Argentina nella cosiddetta Finalissima si è trasformata quasi subito in morbosità. Lo ha ammesso lunedì lo stesso direttore del Corriere dello Sport, che in una lettera aperta ha discusso delle proprie responsabilità per la prima pagina del giorno prima, dove a caratteri cubitali, in rosso e sottolineato si poteva leggere: “Tutti su”. «Mi sa che ci hanno fregato la depressione generata dalla sconfitta con l’Argentina e la necessità di recuperare immediatamente un minimo di entusiasmo sventolando una nuova bandiera», ha scritto Ivan Zazzaroni in un pezzo intitolato Sbatti il nostro in prima pagina «Hai soltanto diciotto anni, Wil, e per esprimere le tue capacità hai dovuto lasciare l’Italia, non ti è mancato il coraggio che altri non hanno avuto: ti sei meritato il diritto di ...

