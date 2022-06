Pari 1-1 in Svezia per l'U.21, ora gara decisiva con l'Irlanda (Di giovedì 9 giugno 2022) HELSINGBORG (Svezia) (ITALPRESS) – L'Italia Under 21 fallisce il primo match-point qualificazione per l'Europeo di categoria, in programma nel 2023, pareggiando per 1-1 a Helsingborg contro la Svezia. Risultato che permette però di tenere a distanza gli scandinavi e di centrare matematicamente almeno il secondo posto in classifica, valido per gli eventuali spareggi. Per il primato sarà decisivo invece lo scontro diretto di martedì contro l'Irlanda, avversario contro il quale basterà anche il Pari per mantenere la vetta. Nicolato opta per un ritorno alla difesa a tre, scelta che non paga inizialmente perchè l'Italia va sotto al primo affondo. Al 9? sugli sviluppi di un corner Okoli libera male, palla che arriva sui piedi di Gustavsson che prova il tiro deviato in maniera beffarda da Parisi per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) HELSINGBORG () (ITALPRESS) – L'Italia Under 21 fallisce il primo match-point qualificazione per l'Europeo di categoria, in programma nel 2023, pareggiando per 1-1 a Helsingborg contro la. Risultato che permette però di tenere a distanza gli scandinavi e di centrare matematicamente almeno il secondo posto in classifica, valido per gli eventuali spareggi. Per il primato sarà decisivo invece lo scontro diretto di martedì contro l', avversario contro il quale basterà anche ilper mantenere la vetta. Nicolato opta per un ritorno alla difesa a tre, scelta che non paga inizialmente perchè l'Italia va sotto al primo affondo. Al 9? sugli sviluppi di un corner Okoli libera male, palla che arriva sui piedi di Gustavsson che prova il tiro deviato in maniera beffarda dasi per il ...

