Oroscopo della settimana dal 13 giugno al 19 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ ci porta dritti verso l’estate. Quali energie si agitano in cielo in questo passaggio di stagione? Con quali effetti su ogni segno zodiacale? Scopriamolo insieme. Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima Sta davvero arrivando la più bella delle stagioni. E anche se non amate l’estate, nelle prossime settimane non potrete non essere d’accordo con questa affermazione. Tutto merito di Mercurio, che ormai tornato diretto, da lunedì 13 giugno entra trionfalmente nel suo domicilio, il posto che gli è più caro: il segno dei Gemelli! E quando un pianeta, qualunque esso sia, entra nella sua casa prediletta, c’è da stare allegri tutti. Gli effetti positivi di questo transito non tarderanno a farsi sentire per tutti e dodici i segni zodiacali, che diventeranno tutti più dinamici, creativi, loquaci ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ ci porta dritti verso l’estate. Quali energie si agitano in cielo in questo passaggio di stagione? Con quali effetti su ogni segno zodiacale? Scopriamolo insieme. Il cielo dell’prossima Sta davvero arrivando la più bella delle stagioni. E anche se non amate l’estate, nelle prossime settimane non potrete non essere d’accordo con questa affermazione. Tutto merito di Mercurio, che ormai tornato diretto, da lunedì 13entra trionfalmente nel suo domicilio, il posto che gli è più caro: il segno dei Gemelli! E quando un pianeta, qualunque esso sia, entra nella sua casa prediletta, c’è da stare allegri tutti. Gli effetti positivi di questo transito non tarderanno a farsi sentire per tutti e dodici i segni zodiacali, che diventeranno tutti più dinamici, creativi, loquaci ...

