Nuova Zelanda | verso la tassazione delle eruttazioni di mucche e pecore | sono una delle maggiori fonti di emissioni di gas serra

(Di giovedì 9 giugno 2022) Una tassa sulledi. È quanto vuole introdurre la, tassando così unadidi gasnel Paese. La proposta è stata presentata mercoledì 8 giugno dal governo: se messa in atto la, che ha 5 milioni di abitanti ma ospita 10 milioni di bovini e 26 milioni di ovini, diventerebbe il primo Stato al mondo a far pagare agli allevatori ledei loro animali, bovini e ovini da allevamento. Nel Paese quasi la metàdi gasè dovuta all’agricoltura. La proposta prevede un pagamento a ...

Advertising

LaStampa : La Nuova Zelanda tasserà i rutti di pecore e bovini: “Così riduciamo le emissioni di metano” - LukasVangelis : #GlobalWarming Per #JacindaArdern ecco le soluzioni ai cambiamenti climatici. Aprite i manicomi..... - fattoquotidiano : Nuova Zelanda, verso la tassazione delle eruttazioni di mucche e pecore: sono una delle maggiori fonti di emissioni… - Violetta_2021 : RT @ImolaOggi: ??Cambiamenti climatici, la Nuova Zelanda tasserà i rutti di pecore e bovini Il piano gretinista della premier Jacinda Arder… - nocoldizbot : La figa in Nuova Zelanda abbonda -

Laè un paese che ha oltre 40 milioni di capi di bestiame e pensa alla tassa sui rutti di pecore e mucche per limitare le emissioni Lasi prepara a varare una tassa sui rutti ......45 Portogallo - Svizzera 4 - 0 20:45 Serbia - Slovenia 4 - 1 20:45 Svezia - Norvegia 1 - 2 20:45 Kosovo - Grecia 0 - 1 20:45 Bulgaria - Georgia 2 - 5 CALCIO - AMICHEVOLI 17:30 Peru -1 -...La Nuova Zelanda vuole tassare le emissioni di metano di mucche e pecore per combattere il cambiamento climatico. Si tratterebbe di una prima mondiale, che però avrebbe anche forti ripercussioni sull' ...La nuova Nuova Zelanda è un paese che ha oltre 40 milioni di capi di bestiame e pensa alla tassa sui rutti di pecore e mucche per limitare le emissioni La Nuova Zelanda si prepara a varare una tassa ...