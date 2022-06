Napoli, Bernardeschi più vicino ma per la fumata bianca c’è da attendere (Di giovedì 9 giugno 2022) Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da scrivere. A meno di un anno dalla vittoria dell’Europeo, il giocatore ha scelto di non rinnovare il contratto che per cinque stagioni lo aveva legato alla Juventus. Il ragazzo infatti è a caccia di nuovi stimoli e di un club pronto a metterlo al centro del progetto tecnico, per questo il suo entourage – ormai da settimane – è alla ricerca della proposta giusta. Perché a 28 anni ciò che conta non è soltanto la ricerca spasmodica di un ingaggio adeguato: Bernardeschi vuole tornare ad essere un giocatore importante e iniziare una nuova avventura dove rimettersi in gioco. La lista di Spalletti ANSA/GABRIELE MENIS L’attaccante spagnolo dell’Udinese Gerard Deulofeu esulta dopo aver realizzato una rete nel match di Serie A Udinese Calcio- Empoli, Dacia Arena, Udine, Italia, 16 April 2022 Tra gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Il futuro di Federicoè ancora tutto da scrivere. A meno di un anno dalla vittoria dell’Europeo, il giocatore ha scelto di non rinnovare il contratto che per cinque stagioni lo aveva legato alla Juventus. Il ragazzo infatti è a caccia di nuovi stimoli e di un club pronto a metterlo al centro del progetto tecnico, per questo il suo entourage – ormai da settimane – è alla ricerca della proposta giusta. Perché a 28 anni ciò che conta non è soltanto la ricerca spasmodica di un ingaggio adeguato:vuole tornare ad essere un giocatore importante e iniziare una nuova avventura dove rimettersi in gioco. La lista di Spalletti ANSA/GABRIELE MENIS L’attaccante spagnolo dell’Udinese Gerard Deulofeu esulta dopo aver realizzato una rete nel match di Serie A Udinese Calcio- Empoli, Dacia Arena, Udine, Italia, 16 April 2022 Tra gli ...

