Milan, Gazidis: “La pressione permette di mantenere alta l’attenzione” (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervistato da The Athletic, il CEO del Milan Ivan Gazidis, ha analizzato la sua esperienza rossonera, parlando di come si possa gestire un club blasonato come quello rossonero. Ecco le sue parole: “Questi giganteschi club non sono piccoli motoscafi o moto d’acqua che si possono girare in un attimo. Sono superpetroliere che possono rimanere bloccate nel Canale di Suez. Il Manchester United, per esempio, assomiglia in modo inquietante all’Ever Given. C’è l’analogia di una gara di yacht mentre sfoglia il glossario marittimo e la barca davanti a te è più avanti di te. Se segui e fai sempre le stesse virate, non riuscirai a raggiungerla. Per competere in questo ambiente servono idee diverse. La difficoltà, soprattutto in uno sport ad alta pressione come il calcio ai massimi livelli, non è la formulazione di un piano, ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervistato da The Athletic, il CEO delIvan, ha analizzato la sua esperienza rossonera, parlando di come si possa gestire un club blasonato come quello rossonero. Ecco le sue parole: “Questi giganteschi club non sono piccoli motoscafi o moto d’acqua che si possono girare in un attimo. Sono superpetroliere che possono rimanere bloccate nel Canale di Suez. Il Manchester United, per esempio, assomiglia in modo inquietante all’Ever Given. C’è l’analogia di una gara di yacht mentre sfoglia il glossario marittimo e la barca davanti a te è più avanti di te. Se segui e fai sempre le stesse virate, non riuscirai a raggiungerla. Per competere in questo ambiente servono idee diverse. La difficoltà, soprattutto in uno sport adcome il calcio ai massimi livelli, non è la formulazione di un piano, ma ...

