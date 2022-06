Medie, via all'esame. Maturità post Covid, la carica dei 13mila (Di giovedì 9 giugno 2022) ANCONA - Al via le prove d' esame per gli studenti delle scuole Medie delle Marche. Su indicazione del ministero della Pubblica Istruzione gli esami per il primo ciclo dovranno svolgersi nel periodo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 giugno 2022) ANCONA - Al via le prove d'per gli studenti delle scuoledelle Marche. Su indicazione del ministero della Pubblica Istruzione gli esami per il primo ciclo dovranno svolgersi nel periodo ...

Advertising

Al3xI98O : @ilbuonMarco @biancaascenti Ah... Al di fuori della normativa io mi sa che la portarò fino alle superiori ?? Ma già… - glibralato : tornano a salire le medie delle polveri sottili in provincia La media annuale dal primo gennaio Aprilia 26 Pm 10,… - CNAROMA : Al via il Fondo per le piccole e medie imprese creative. Scopri come fare domanda ?? - libellula58 : RT @ElioLannutti: Dato choc sulle retribuzioni dei manager Usa, in molti casi si arriva a oltre mille volte quelle medie dei dipendenti htt… - it_korean : Questo era uno dei mei video preferiti quando andavo alle medie How Animals Eat Their Food -