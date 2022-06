Matteo Valentini accolto in Municipio: ‘Presto installeremo delle telecamere nel Parco Loriedo’ (Di giovedì 9 giugno 2022) È ritornato a casa, dopo quelle settimane in coma, sta bene e migliora di giorno in giorno Matteo Valentini, il ragazzo di appena 20 anni che nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile scorso, è stato trovato in una pozza di sangue, in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali in via Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Un giallo, quello di Colli Aniene, ancora tutto avvolto nel mistero, ma una nota positiva e una certezza ci sono: Matteo è vivo, ce l’ha fatta, si è svegliato dal coma e ora può stare con la sua famiglia e con tutti quei residenti del quartiere che, non appresa la notizia, non hanno mai smesso di fare il tifo per lui. Matteo Valentini accolto in Municipio Matteo Valentini ieri è stato accolto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) È ritornato a casa, dopo quelle settimane in coma, sta bene e migliora di giorno in giorno, il ragazzo di appena 20 anni che nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile scorso, è stato trovato in una pozza di sangue, in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali in via Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Un giallo, quello di Colli Aniene, ancora tutto avvolto nel mistero, ma una nota positiva e una certezza ci sono:è vivo, ce l’ha fatta, si è svegliato dal coma e ora può stare con la sua famiglia e con tutti quei residenti del quartiere che, non appresa la notizia, non hanno mai smesso di fare il tifo per lui.inieri è statoin ...

