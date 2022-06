Lega Serie A, De Siervo: “Offerta di Dazn in linea con gli altri grandi Ott in Europa” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Amministratore DeLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato in merito alle ultime novità che riguardanti la piattaforma Dazn, unico emittente che trasmette tutte le gare del campionato. Ecco le sue parole: ”E’ appena terminata una delle stagioni più emozionanti di sempre per la Serie A Tim, che solo all’ultima giornata ha assegnato il titolo e stabilito tutte le posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee e per la salvezza. Siamo già pronti per tuffarci nel nuovo campionato, il cui calendario sarà svelato il 24 giugno nella prima data utile, proprio per consentire a tutti di programmare al meglio una stagione complicata dalla pausa per il Mondiale in Qatar. Oggi Dazn ha annunciato la propria Offerta commerciale, mirata a ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Amministratore Deto dellaA, Luigi De, ha parlato in merito alle ultime novità che riguardanti la piattaforma, unico emittente che trasmette tutte le gare del campionato. Ecco le sue parole: ”E’ appena terminata una delle stagioni più emozionanti di sempre per laA Tim, che solo all’ultima giornata ha assegnato il titolo e stabilito tutte le posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee e per la salvezza. Siamo già pronti per tuffarci nel nuovo campionato, il cui calendario sarà svelato il 24 giugno nella prima data utile, proprio per consentire a tutti di programmare al meglio una stagione complicata dalla pausa per il Mondiale in Qatar. Oggiha annunciato la propriacommerciale, mirata a ...

Advertising

PietroMazzara : De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che… - Udinese_1896 : ?? ?????????? ?????????? ?? Il campo della #DaciaArena eletto dalla @SerieA come il migliore del campionato 2021-22 ???? Leggi… - Shigeomobkun : RT @PietroMazzara: De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che in S… - fcin1908it : Lega Serie A, De Siervo: “Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT d’Europa” - Andreamoffa : RT @PietroMazzara: De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che in S… -