Lazio, Zoff vota Carnesecchi: "Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani" (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA - Conta come oro il parere di Dino Zoff quando si parla di portieri. La leggenda azzurra, ex presidente e allenatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha detto la sua sul possibile affare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA - Conta come oro il parere di Dinoquando si parla di portieri. La leggenda azzurra, ex presidente e allenatore della, ai microfoni di Radiosei ha detto la sua sul possibile affare ...

Advertising

Mercato_SerieA : Lazio, Zoff vota Carnesecchi: “Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani” - CorSport : #Lazio, #Zoff vota #Carnesecchi: “Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani” ?? - LALAZIOMIA : Zoff: “Carnesecchi? Tra Serie B e Serie A non cambia molto, su Vicario e Cragno…” - sportli26181512 : Lazio, Zoff vota Carnesecchi: “Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani”: La leggenda del calcio azzurro consigl… - LALAZIOMIA : Lazio, Zoff vota Carnesecchi: “Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani” -