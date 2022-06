L’autoritarismo del presidente che punta a un secondo mandato (Di giovedì 9 giugno 2022) Il paese rischia il default a causa del crollo del bitcoin e lo scoppio di nuove violenze. Il governo è sempre più autoritario, il benessere delle famiglie non è migliorato ma sette elettori su dieci approvano l’operato del presidente Bukele. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Il paese rischia il default a causa del crollo del bitcoin e lo scoppio di nuove violenze. Il governo è sempre più autoritario, il benessere delle famiglie non è migliorato ma sette elettori su dieci approvano l’operato delBukele. Leggi

L'autoritarismo del presidente che punta a un secondo mandato Accentramento ed emergenza Nel febbraio del 2020, quando il suo controllo non era così pervasivo, Bukele ha fatto intendere quali fossero le sue intenzioni: ha fatto irruzione con l'esercito nel ... Gli attivisti per i diritti umani rispondono ai crypto critici privilegiati con una lettera al Congresso Le criptovalute hanno inoltre "aiutato a mantenere a galla la lotta contro l'autoritarismo", ha aggiunto il gruppo, fornendo un esempio del ruolo svolto dalle criptovalute quando i sistemi finanziari ... Agenzia ANSA Accentramento ed emergenza Nel febbraio2020, quando il suo controllo non era così pervasivo, Bukele ha fatto intendere quali fossero le sue intenzioni: ha fatto irruzione con'esercito nel ...Le criptovalute hanno inoltre "aiutato a mantenere a galla la lotta contro", ha aggiunto il gruppo, fornendo un esempioruolo svolto dalle criptovalute quando i sistemi finanziari ... Franco, libertà e democrazia incompatibili con autoritarismo