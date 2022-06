L’assalto a Capitol Hill stasera in prime time sulle Tv Usa Ma Murdoch lo snobba

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 giugno 2022) In prima serata, il processo sulla rivolta del 6 gennaio. Su Fox News la solita programmazione The New Yorks, pagina 1, di Jeremy W. Peters e John Koblin. Il gruppo di legislatori che sta indagando sulla rivolta del 6 gennaio in Campidoglio vorrebbe che il maggior numero possibile di americani venisse a conoscenza di dettagli sconvolgenti e sconosciuti sull’attacco. Per questo hanno deciso di tenere un’udienza pubblica giovedì in prima serata, quando molte persone sono sedute davanti alla Tv. Fox News, il principale canale di notizie via cavo della nazione, ha altri piani. Quando l’udienza comincerà alle 20, la NBC entrerà in modalità di servizio speciale. La CBS manderà in onda uno speciale intitolatoAssault Hearings, mentre la ABC trasmetterà Attack on the: The Investigation – An ABC News Special. La MSNBC e la ...