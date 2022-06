Gli Internazionali di tennis di Roma saranno più lunghi e importanti (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Gli Internazionali Bnl d'Italia festeggeranno i loro ottanta anni con più giornate di gara e più partecipanti. L'upgrade cui la Federtennis puntava da tempo è arrivato: l'Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre ATP Masters 1000 (gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, mentre Montreal e Cincinnati raggiungeranno il nuovo status nel 2025) che dal prossimo anno vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il montepremi aumenterà in maniera graduale del 48 per cento entro il 2025. Internazionali BNL d'Italia: dal 2023 tabellone a 96 giocatori su dodici giornate di gara! L'ATP ha annunciato oggi anche il calendario del circuito del prossimo anno: l'ottantesima edizione degli IBI si svolgerà dal 10 al 21 maggio.#IBI22 ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - GliBnl d'Italia festeggeranno i loro ottanta anni con più giornate di gara e più partecipanti. L'upgrade cui la Federpuntava da tempo è arrivato: l'Atp ha annunciato che quello disarà uno dei tre ATP Masters 1000 (gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, mentre Montreal e Cincinnati raggiungeranno il nuovo status nel 2025) che dal prossimo anno vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il montepremi aumenterà in maniera graduale del 48 per cento entro il 2025.BNL d'Italia: dal 2023 tabellone a 96 giocatori su dodici giornate di gara! L'ATP ha annunciato oggi anche il calendario del circuito del prossimo anno: l'ottantesima edizione degli IBI si svolgerà dal 10 al 21 maggio.#IBI22 ...

Advertising

FiorinoLuca : Gli Internazionali BNL d’Italia ottengono l’upgrade dall’ATP: Il Masters 1000 di Roma presenterà, a partire dall’a… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: +++Gli Internazionali BNL d’Italia dal 2023 raddoppiano. Diventano un torneo di 2 settimane con tabelloni da 96 giocato… - EmilianoDiMarco : @KremmerzT Gli inglesi? Gli inglesi facevano affari con i russi anche durante la guerra fredda: Gli eurodollari, s… - FabioInsenga : RT @Flipboard_IT: La guerra in Ucraina e il blocco del grano: gli equilibri internazionali e gli effetti sul mondo spiegati in questo speci… - AlbertoGi99 : @Travagliato @GiovaQuez No finché la Russia crede sia legittimo risolvere le controversie internazionali massacran… -