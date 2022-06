Festa Superenalotto, pioggia di premi in Italia: le cifre (Di giovedì 9 giugno 2022) Scatta la Festa in Italia grazie al Superenalotto. Sono ben nove i fortunati che hanno centrato una vincita pazzesca Emozioni fortissime per i giocatori appassionati di Superenalotto. Che anche con l’estrazione di oggi 9 giugno hanno raccolto tantissimi premi, anche importanti. Anche se a far Festa sono stati in modo particolare nove giocatori con la modalità L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 9 giugno 2022) Scatta laingrazie al. Sono ben nove i fortunati che hanno centrato una vincita pazzesca Emozioni fortissime per i giocatori appassionati di. Che anche con l’estrazione di oggi 9 giugno hanno raccolto tantissimi, anche importanti. Anche se a farsono stati in modo particolare nove giocatori con la modalità L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiornaleLORA : SuperEnalotto, la Sicilia in festa: a Mirabella Imbaccari (CT) centrato un “5” da oltre 77 mila euro - primogiornale : Valeggio sul Mincio in festa col SuperEnalotto: nell’estrazione del 4 giugno, come riporta Agipronews, è stato cent… - CorriereUmbria : Lotto e Superenalotto, oggi giovedì 2 giugno niente estrazioni per la Festa della Repubblica. Il nuovo calendario… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Campania in festa: a Lauro (AV) centrato un “5” da oltre 33 mila euro. Il Jackpot tocca quota 214,5 mil… - DomenicoRondoni : @marattin @fsaraceno Per Lei non sarebbe una festa, ma per i milioni di italiani che Lei in teoria dovrebbe rappres… -