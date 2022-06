Crisi del grano, Draghi: «Rischiamo la catastrofe umanitaria. Bisogna sbloccare i porti» (Di giovedì 9 giugno 2022) La priorità resta quella di sbloccare i porti. La Crisi del grano è centrale fra i temi della ministeriale Ocse in corso a Parigi, durante la quale anche Mario Draghi ha rilanciato l’allarme sul fatto che «le interruzioni nelle catene di fornitura, in particolare del grano, hanno spinto i prezzi al rialzo, e rischiano di provocare una catastrofe umanitaria». Draghi: «Dare a Zelensky rassicurazioni sulla sicurezza dei porti» «Il G7 e l’Ue hanno dato prova di notevole unità nel sostenere l’Ucraina e nel mettere pressione su Mosca perché cessino le ostilità e i negoziati riprendano», ha aggiunto Draghi, sottolineando che «dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate» di derrate alimentari, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) La priorità resta quella di. Ladelè centrale fra i temi della ministeriale Ocse in corso a Parigi, durante la quale anche Marioha rilanciato l’allarme sul fatto che «le interruzioni nelle catene di fornitura, in particolare del, hanno spinto i prezzi al rialzo, e rischiano di provocare una».: «Dare a Zelensky rassicurazioni sulla sicurezza dei» «Il G7 e l’Ue hanno dato prova di notevole unità nel sostenere l’Ucraina e nel mettere pressione su Mosca perché cessino le ostilità e i negoziati riprendano», ha aggiunto, sottolineando che «dobbiamoi milioni di tonnellate» di derrate alimentari, ...

