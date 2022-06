Contrordine cinese | ora Ant deve andare in Borsa

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 giugno 2022) Prima l’entrata a gamba tesa e il conseguente cartellino rosso. Poi il rientro in campo, magari con una pacca sulle spalle. La Cina non è nuova a capriole nella politica industriale. Il caso della repressione dell’industria tecnologica da parte del governone è l’esempio più lampante. Era il novembre del 2020 quando Pechino mandò a rotoli la più grande Ipo della storia recente, quella di Ant, braccio finanziario di Alibaba, il colosso dell’e-commerce fondato da Jack Ma. Oltre 37 miliardi di dollari di capitale da portare in, fermati all’ultimo miglio dal Partito comunista, spaventato dal fatto che la quotazione potesse dare a Ma un potere ancora più forte di quanto non lo avesse al tempo, e anche come punizione per certe dichiarazioni toste sul sistema finanziario. Da quel momento sulle big tech, Tencent, Alibaba ma ...