Bombardato impianto a Severodonetsk | dentro 800 civili Kiev chiede altre armi

(Di giovedì 9 giugno 2022) L'Est dell'Ucraina è sotto il fuoco continuo : si combatte ancora nel Donbass , dove lo scontro resta intenso, e l'attenzione è rivolta in particolare alla città di, nella regione di ...

per due volte dall'esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l'chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti. ...Ci sono circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti, rifugiatisi nell'chimico Azot a Severodonetsk,per due volte dall'esercito russo tra ieri sera e la notte. Lo ha scritto questa mattina il governatore regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, sul ...(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Bombardato per due volte dall'esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove ...La guerra in Ucraina entra nel suo 106esimo giorno. Il capo militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai, afferma che"i russi vogliono catturare Severodonetsk entro il 10 giugno, ma nessuno si arrend ...