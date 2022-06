Atalanta, il futuro di Miranchuk è in dubbio: il nome del possibile sostituto (Di giovedì 9 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato di un probabile addio di Miranchuk. Il nome del sostituto gioca nel Bologna e sul giocatore non c’è solo l’Atalanta. Di seguito tutti i dettagli svelati dalla rosea. “Fuori Orsolini e dentro Miranchuk? Nè scontato né impossibile. L’ultima annata del jolly offensivo russo non è stata un inno al decollo. Due gol soltanto, tanti spezzoni di gioco dentro alle 19 presenze totali con Gasp. Acquistato due anni fa a 14 milioni di euro, oggi Miranchuk è un giocatore che cerca rilancio e che inevitabilmente avrà un costo più basso: l’Atalanta lo prelevò dalla Lokomotiv Mosca nel 2020 e non c’è dubbio che si attendesse qualcosa di più. Miranchuk dall’Atalanta dovrà uscire così ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato di un probabile addio di. Ildelgioca nel Bologna e sul giocatore non c’è solo l’. Di seguito tutti i dettagli svelati dalla rosea. “Fuori Orsolini e dentro? Nè scontato né im. L’ultima annata del jolly offensivo russo non è stata un inno al decollo. Due gol soltanto, tanti spezzoni di gioco dentro alle 19 presenze totali con Gasp. Acquistato due anni fa a 14 milioni di euro, oggiè un giocatore che cerca rilancio e che inevitabilmente avrà un costo più basso: l’lo prelevò dalla Lokomotiv Mosca nel 2020 e non c’èche si attendesse qualcosa di più.dall’dovrà uscire così ...

