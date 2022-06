Anna Pettinelli decide di svelare tutto sulla fine della storia con Stefano Macchi | “Si è …”

Advertising

ParliamoDiNews : “Non è più mio marito”. Anna Pettinelli, cosa è successo con Stefano Macchi - Notizie Dal Mondo #AnnaPettinelli… - infoitsport : Anna Pettinelli parla della rottura con Stefano Macchi: “Ci siamo spenti piano piano” - zazoomblog : Rottura definitiva tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi: “Si era fatta notte” - #Rottura #definitiva #Pettinelli - ParliamoDiNews : Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi #TempationIslandVip #8giugno - Methamorphose33 : RT @StraNotizie: Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi -

Dopo l'addio di Arisa, potrebbe essere il turno die Lorella Cuccarini , maestre della scuola, le quali pare abbiano davanti a sé nuovi progetti. Per il momento, tuttavia, non sarebbe ...e Stefano Macchi si sono lasciati. I due erano in crisi già da qualche mese e ora dala conferma L'articoloe Stefano Macchi si sono lasciati: amore finito ...Anna Pettinelli in questi giorni ha rilasciato un'intervista al programma S'è fatta notte, condotto da Maurizio Costanzo. La speaker radiofonica pare che abbia confessato il motivo per cui è finita co ...A distanza di qualche anno dalla loro partecipazione di coppia a Temptation Island, è finita la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Ad annunciarlo è stata la coach di Amici che ha spi ...