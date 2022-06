WindTre, torna in tv ‘Il bello delle opinioni è che possono essere cambiate’ con gli atleti del Basket in carrozzina (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – WindTre è on air con la campagna che racconta l’impegno del brand nell’eliminare qualsiasi distanza tra le persone, inclusa quella rappresentata da luoghi comuni e stereotipi. Ancora una volta protagonisti dello spot sono Chiara Coltri e Filippo Carossino, atleti Paralimpici e Capitani delle rispettive Nazionali italiane di Basket in carrozzina che, con perseveranza e coraggio, hanno dimostrato come non sia necessario ‘saltare in alto’ per giocare a pallacanestro. Il claim dello spot recita, infatti, ‘il bello delle opinioni è che possono essere cambiate’. Un invito a non fermarsi ai preconcetti e a riflettere sui dati concreti, come la qualità della rete fissa WindTre, che è ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA –è on air con la campagna che racconta l’impegno del brand nell’eliminare qualsiasi distanza tra le persone, inclusa quella rappresentata da luoghi comuni e stereotipi. Ancora una volta protagonisti dello spot sono Chiara Coltri e Filippo Carossino,Paralimpici e Capitanirispettive Nazionali italiane diinche, con perseveranza e coraggio, hanno dimostrato come non sia necessario ‘saltare in alto’ per giocare a pallacanestro. Il claim dello spot recita, infatti, ‘ilè che. Un invito a non fermarsi ai preconcetti e a riflettere sui dati concreti, come la qualità della rete fissa, che è ...

