Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 11 | 10

Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati a d'asporto Da Francesco Vitale a Sister l'Ucraina nell'esportazione di milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos è un'emergenza il premier Mario Draghi ha discusso di questo problema con il presidente Putin e presidente di les che l'Italia sostiene gli sforzi del logo dell'Unione Europea per affrontare questo problema così il ministro degli Esteri Di Maio ore prima dell'incontro dei suoi omologhi di Russia e Turchia nel quale si disputerà la creazione di corridoi per sbloccare le persone di grano dal Ucraina e disinnescare così una crisi alimentare mondiale in modo chiave resta lo sminamento del Mar Nero draghi sarà stasera a Parigi da Macron oltre 1000 Combattenti che si erano Arresi alla acciaieria dott Mario Paolo sono stati trasferiti Russia per essere interrogati dalle forze ...

