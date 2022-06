Udienza generale, Papa | Perché la vecchiaia fa così paura? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Annebbiati dal mito dell’eterna giovinezza, non comprendiamo i doni che Dio ci fa con il passare degli anni. L’ultima catechesi di Papa Francesco spiega il difficile passaggio, attingendo a un Vangelo molto noto. Cosa significa “nascere dall’alto”? Questa espressione usata da Gesù con Nicodemo (cfr Gv 3,1-21) indica l’ingresso nel regno di Dio e la L'articolo Udienza generale, Papa Perché la vecchiaia fa così paura? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 giugno 2022) Annebbiati dal mito dell’eterna giovinezza, non comprendiamo i doni che Dio ci fa con il passare degli anni. L’ultima catechesi diFrancesco spiega il difficile passaggio, attingendo a un Vangelo molto noto. Cosa significa “nascere dall’alto”? Questa espressione usata da Gesù con Nicodemo (cfr Gv 3,1-21) indica l’ingresso nel regno di Dio e la L'articololafa? proviene da La Luce di Maria.

