Ucraina, Salvini: “Non chiederemo il voto sulle armi ma vogliamo il dialogo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “Noi chiederemo che l’Italia sia protagonista insieme all’Europa, alla Francia e alla Germania, di un processo di pace. In questo momento penso che mandare altre armi significhi allungare la guerra e quindi lavoreremo perchè l’Italia, come è sempre stata, sia ponte”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato dal Tg3, rispondendo alla domanda se la Lega chiederà un voto contro l’invio di armi all’Ucraina, in occasione delle comunicazioni di Draghi in Parlamento il 21 e 22 giugno. “La pace adesso è un’urgenza e un’emergenza. Da subito anche la Lega ha approvato tutti gli aiuti all’Ucraina aggredita, economici, umanitari e militari, ma dopo 4 mesi di guerra e 50mila morti l’arma più forte è la diplomazia”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “Noiche l’Italia sia protagonista insieme all’Europa, alla Francia e alla Germania, di un processo di pace. In questo momento penso che mandare altresignifichi allungare la guerra e quindi lavoreremo perchè l’Italia, come è sempre stata, sia ponte”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, intervistato dal Tg3, rispondendo alla domanda se la Lega chiederà uncontro l’invio diall’, in occasione delle comunicazioni di Draghi in Parlamento il 21 e 22 giugno. “La pace adesso è un’urgenza e un’emergenza. Da subito anche la Lega ha approvato tutti gli aiuti all’aggredita, economici, umanitari e militari, ma dopo 4 mesi di guerra e 50mila morti l’arma più forte è la diplomazia”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - matteorenzi : Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasio… - GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - stefano_ticci : RT @LeGir0ndin: #Medvedev è uno di quelli con cui #Salvini vorrebbe sedersi al tavolo. Fate una cosa, andatevene a fare in culo entrambi! A… - Luxgraph : Lega, la linea di Salvini preoccupa Giorgetti, Fedriga e Zaia: chiesto un incontro urgente al leader #corriere… -