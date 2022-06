Traffico Roma del 08-06-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso in entrata asulla diramazioneSud 3 Torrenova il raccordo si rallenta sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e da Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code a tratti sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti direzione del centro città riattivato nel pomeriggio di ieri ilferroviario sulla linea dell’alta velocitàNapoli con conseguente miglioramento anche per i treni pendolari sulle linee convenzionali attesa per la mattinata di oggi la normale programmazione sia tra ...