Running Up the Charts, come Kate Bush ha conquistato Spotify grazie a Stranger Things (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quasi 40 anni dopo la pubblicazione, la canzone Running Up That Hill vola in cima alle classifiche e scavalca pure As It Was di Harry Styles: è il potere dello streaming e della Rete Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quasi 40 anni dopo la pubblicazione, la canzoneUp That Hill vola in cima alle classifiche e scavalca pure As It Was di Harry Styles: è il potere dello streaming e della Rete

Advertising

scimmiella : RT @chasingthestars: Ok ho visto il quarto episodio di Stranger Things e sono anch’io nel loop Running up that hill anche se penso sempre a… - scimmiella : non vorrei tirarmela ma è esattamente quello che farò dicendo che ormai 'Running Up That Hill' l'associo a The OC… - antocheeks96 : La vera RUNNING UP THE HILL è quella di THE OC. NON SI DISCUTE. - minuttfminutt : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Sono hit incollate su noi. A volte basta rispolverarli come sta succedendo con la serie #StrangerThings e Runn… - momijigarii : Sto finalmente vedendo #StrangerThings4 e maledico la mia memoria uditiva che al solo sentire 'Running up that hill… -