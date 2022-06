Roma, proposto Mertens (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dries Mertens e la Roma, l’entourage del belga lo avrebbe proposto. I capitolini ci pensano, intanto il calciatore è disposto ad abbassare le proprie pretese Sembra essere addio quello tra Dries Mertens e il Napoli. Cala il gelo tra le due parti, con il belga che chiede almeno 4 milioni di euro per poter rinnovare. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Driese la, l’entourage del belga lo avrebbe. I capitolini ci pensano, intanto il calciatore è disposto ad abbassare le proprie pretese Sembra essere addio quello tra Driese il Napoli. Cala il gelo tra le due parti, con il belga che chiede almeno 4 milioni di euro per poter rinnovare. L'articolo

Advertising

Glongari : #Roma nei dialoghi con Jorge Mendes è stato proposto anche il profilo di #Isco che ha concluso la sua esperienza al… - ArenaSportiva1 : #CalciomercatoRoma ?????? Per il mercato in entrata della #Roma è stato proposto dal proprio entourage #Mertens il b… - infoitsport : GAZZETTA - Mertens proposto alla Roma, il belga sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio - infoitsport : “Si è proposto alla Roma”: Calciomercato, colpo di scena Mertens - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma: non solo #Mertens, proposto anche #VanDeBeek #Calciomercato #ASRoma #ASR -