Roma, piace un attaccante turco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Akgun ha disputato una ottima stagione sotto la guida di Montella, poiché era in prestito all'Adana Demirspor. In 39 partite ha... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Akgun ha disputato una ottima stagione sotto la guida di Montella, poiché era in prestito all'Adana Demirspor. In 39 partite ha...

Advertising

FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - siamo_la_Roma : ?? Idea #Mertens per la #Roma ?? Il belga, in uscita dal #Napoli, offerto ai giallorossi ???? Piace il profilo di… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Lecce, piace Afena-Gyan: chiesto il prestito alla Roma ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Mourinho sistema la fascia di destra della #Roma: in arrivo #Solbakken dal Bodo mentre piace #Celik del Lille che è stato… - franser_real : RT @capuanogio: #Mourinho sistema la fascia di destra della #Roma: in arrivo #Solbakken dal Bodo mentre piace #Celik del Lille che è stato… -