Roma, idea Mertens per l'attacco: il belga può anche abbassarsi lo stipendio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Roma: ai giallorossi sarebbe stato offerto Mertens. Il club ci pensa, al calciatore non dispiacerebbe un trasferimento nella Capitale La situazione di Dries Mertens al Napoli si fa sempre più difficile, visto anche il recente rifiuto del club azzurro della richiesta di 4 milioni di ingaggio per il rinnovo. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga sarebbe stato offerto alla Roma. I giallorossi ci pensano e potrebbero accelerare una volta fatto spazio a livello salariale ai nuovi acquisti. Mertens apprezzerebbe il trasferimento nella Capitale, città in cui spesso si fa vedere per godersi una giornata con la moglie Kat. Per mettersi agli ordini di Mourinho, inoltre, il belga sarebbe anche disposto ...

