Quanto costa il body trasparente indossato da Chiara Ferragni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la malattia, Fedez è tornato alla musica. Venerdì 3 giugno è infatti uscito il nuovo singolo del rapper in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, una canzone che si preannuncia già tormentone dell’estate 2022. In occasione dell’uscita de LA DOLCE VITA, il trio di artisti ha deciso di organizzare un mini live a sorpresa nel centro di Milano, invitando tutti i propri follower a raggiungerli. All’evento era presente naturalmente anche Chiara Ferragni che, come al solito, è stata notata per il look che ha sfoggiato. Il capo che ha ipnotizzato il pubblico in particolare: un body nero trasperente. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni e il reggiseno a proiettile come Madonna e Marilyn Monroe Dopo il successo del top a forma di ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la malattia, Fedez è tornato alla musica. Venerdì 3 giugno è infatti uscito il nuovo singolo del rapper in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, una canzone che si preannuncia già tormentone dell’estate 2022. In occasione dell’uscita de LA DOLCE VITA, il trio di artisti ha deciso di organizzare un mini live a sorpresa nel centro di Milano, invitando tutti i propri follower a raggiungerli. All’evento era presente naturalmente ancheche, come al solito, è stata notata per il look che ha sfoggiato. Il capo che ha ipnotizzato il pubblico in particolare: unnero trasperente. Vi raccomandiamo...e il reggiseno a proiettile come Madonna e Marilyn Monroe Dopo il successo del top a forma di ...

