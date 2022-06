Programma F1, orari e tv GP Azerbaijan 2022: palinsesto Sky e TV8 10-12 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) IN TV – Il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1 a Baku. Programma GP Azerbaijan 2022 – F1 Venerdì 10 giugno Ore 13.00-14.00 Prove libere 1 Ore 16.00-17.00 Prove libere 2 Sabato 11 giugno Ore 13.00-14.00 Prove libere 3 Ore 16.00-17.00 Qualifiche Domenica 12 giugno Ore 13.00 Gran Premio dell’Azerbaijan Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) IN TV – Il fine settimana del Gran Premio dell’sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1 a Baku.GP– F1 Venerdì 10Ore 13.00-14.00 Prove libere 1 Ore 16.00-17.00 Prove libere 2 Sabato 11Ore 13.00-14.00 Prove libere 3 Ore 16.00-17.00 Qualifiche Domenica 12Ore 13.00 Gran Premio dell’Foto: LaPresse

