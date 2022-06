Advertising

Agenzia ANSA

sila corsa del Superbonus. A fine maggio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione al 110% ammontava a 30,6 miliardi di euro (dai 27,4 miliardi di aprile), con detrazioni a ...Da un attento esame e dai rilievi della Polizia Scientifica sul veicolo, è emerso che le targhe del mezzo erano fissate in modo precario con due viti autofilettanti econ gli appositi 'rivetti'. ... Non si arresta corsa Superbonus, a maggio 'prenotati' 33 mld - Economia (ANSA) - ROMA, 08 GIU - Non si arresta la corsa del Superbonus. A fine maggio il totale degli investimenti ammessi alla detrazione al 110% ...È accaduto stamattina a Charlottenburg, stesso luogo dell'attentato del dicembre 2016. Arrestato l’autista. Non è ancora chiaro se si tratti di incidente o di un atto intenzionale.