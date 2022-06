Lorella Cuccarini ha litigato con Alex e Sissi dopo Amici? La verità (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lorella Cuccarini è una tra le insegnanti più apprezzate di Amici. Sia durante questa edizione che in quella precedente, si è sempre dimostrata pronta ad ascoltare le problematiche dei suoi allievi. Alcuni utenti, sui social network, in più occasioni, l’hanno accusata addirittura di essere fin troppo buona e permissiva. Negli ultimi giorni, però, alcuni accadimenti avevano fatto nascere dei sospetti. I fan del talent show di Maria De Filippi avevano iniziato a credere che la coach provasse dell’astio nei confronti di Alex Wyse e Sissi. È stata lei stessa a chiarire la situazione tramite Instagram. Lorella Cuccarini è ancora legata ad Alex e Sissi? Le parole della coach Il rapporto tra insegnante e allievo, anche dopo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022)è una tra le insegnanti più apprezzate di. Sia durante questa edizione che in quella precedente, si è sempre dimostrata pronta ad ascoltare le problematiche dei suoi allievi. Alcuni utenti, sui social network, in più occasioni, l’hanno accusata addirittura di essere fin troppo buona e permissiva. Negli ultimi giorni, però, alcuni accadimenti avevano fatto nascere dei sospetti. I fan del talent show di Maria De Filippi avevano iniziato a credere che la coach provasse dell’astio nei confronti diWyse e. È stata lei stessa a chiarire la situazione tramite Instagram.è ancora legata ad? Le parole della coach Il rapporto tra insegnante e allievo, anche...

Advertising

andreastoolbox : #Lorella Cuccarini rivela in che rapporti è oggi con i suoi ex allievi - AngoloDV : Lorella Cuccarini, sorprende tutti #amici21 #amemici20 #lorellacuccarini #amici22 #amici23 - fedee_vis : Avete mai visto jodie whittaker e lorella cuccarini nella stessa stanza? Io no, ecco... - besideobrien : e me lorella cuccarini!johnny manca molto - Fruttin1 : @vitaindiretta @albmatano Manca ogni giorno di più Lorella Cuccarini! Peccato la RAI confonda la lana con la seta. -