L’Ora – Inchiostro contro piombo: quante puntate sono? Calendario episodi (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Ora – Inchiostro contro piombo, la nuova fiction di Canale 5 con Claudio Santamaria, andrà in onda a partire da mercoledì 8 giugno: scopriamo quante puntate sono previste, il Calendario completo con la programmazione dei vari episodi e tutti i dettagli utili per seguirla al meglio. Leggi anche: L’Ora fiction con Claudio Santamaria è una storia vera:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 8 giugno 2022), la nuova fiction di Canale 5 con Claudio Santamaria, andrà in onda a partire da mercoledì 8 giugno: scopriamopreviste, ilcompleto con la programmazione dei varie tutti i dettagli utili per seguirla al meglio. Leggi anche:fiction con Claudio Santamaria è una storia vera:...

Advertising

ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Prima di salutarvi con le nostre #GoodNews, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con la fiction 'L'ora - inchiostro… - fraversion : il lavoro fatto per interpretare L’ora, la potenza emotiva della serie civili, il successo, il gossip, gli odiatori… - _PuntoZip_ : Canale 5 – Al via la nuova serie “L’ORA, INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO” con Claudio Santamaria - Gio55981465 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LoraInchiostroControPiombo con protagonista @ClaudSantamaria https:/… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie #LoraInchiostroControPiombo con protagonista @ClaudSantamaria https:/… -