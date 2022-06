Lo scontro tra Sallusti e Di Battista sulle liste di proscrizione di giornalisti del M5S | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) scontro a distanza tra Alessandro Di Battista e Alessandro Sallusti a Dimartedì. L’ex grillino in collegamento se la prende con i giornalisti che “sbattono il mostro in prima pagina come ha fatto il Corriere della Sera con foto segnaletiche con i putiniani d’Italia”. “Il contenuto lo condivido – replica Sallusti – c’è di buono che siamo in Italia e quindi è più una farsa che una tragedia. Non c’era bisogno dei servizi segreti per capire chi sono i filo-Putin, che non è un reato. Però secondo me Di Battista non ha il diritto di dire questo, perché quando lui comandava nei 5 Stelle tutte le settimane facevano una lista di proscrizione di giornalisti da mettere all’indice. Io ero sempre nei primi dieci, per cui lezioni di libertà di opinione da Di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)a distanza tra Alessandro Die Alessandroa Dimartedì. L’ex grillino in collegamento se la prende con iche “sbattono il mostro in prima pagina come ha fatto il Corriere della Sera con foto segnaletiche con i putiniani d’Italia”. “Il contenuto lo condivido – replica– c’è di buono che siamo in Italia e quindi è più una farsa che una tragedia. Non c’era bisogno dei servizi segreti per capire chi sono i filo-Putin, che non è un reato. Però secondo me Dinon ha il diritto di dire questo, perché quando lui comandava nei 5 Stelle tutte le settimane facevano una lista didida mettere all’indice. Io ero sempre nei primi dieci, per cui lezioni di libertà di opinione da Di ...

