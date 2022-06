LIVE Berrettini-Albot, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo dopo dopo 3 mesi! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Radu Albot, match valido per il secondo turno del torneo ATP di Stoccarda! Per il tennista romano è il ritorno in campo a distanza di due mesi e mezzo, quando dovette alzare bandiera bianca a Miami prima del match con Juan Manuel Cerundolo. Un’operazione delicata alla falange della mano destra, che lo ha tenuto per parecchio tempo ai box saltando in pratica tutta la stagione primaverile sulla terra rossa. A causa di questo stop, Matteo ha perso qualche posizione nelle classifiche mondiali, ritrovandosi al momento come decimo giocatore al mondo. Per il romano un primo approccio con il tennis abbastanza morbido, almeno sulla carta: il numero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladi Matteo-Radu, match valido per il secondo turno del torneo ATP di! Per il tennista romano è il ritorno ina distanza di due mesi e mezzo, quando dovette alzare bandiera bianca a Miami prima del match con Juan Manuel Cerundolo. Un’operazione delicata alla falange della mano destra, che lo ha tenuto per parecchio tempo ai box saltando in pratica tutta la stagione primaverile sulla terra rossa. A causa di questo stop, Matteo ha perso qualche posizione nelle classifiche mondiali, ritrovandosi al momento come decimo giocatore al mondo. Per il romano un primo approccio con il tennis abbastanza morbido, almeno sulla carta: il numero ...

Advertising

infoitsport : SuperTennis, 4 tornei live: in diretta il ritorno di Berrettini - zazoomblog : SuperTennis 4 tornei live: in diretta il ritorno di Berrettini - #SuperTennis #tornei #live: #diretta - lorenzofares : Dopo il #RolandGarros si torna live su @SuperTennisTv per i primi tornei su erba ?? Da domani vi raccontiamo, tra g… -