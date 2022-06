La parabola dell'ex presidente gentile diventato ultrà nella corte dello Zar (Di mercoledì 8 giugno 2022) Legato all'attuale leader da una lunga amicizia, dal 2008 al 2012 gli tenne in caldo il Cremlino. Illudendo il mondo di una svolta democratica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Legato all'attuale leader da una lunga amicizia, dal 2008 al 2012 gli tenne in caldo il Cremlino. Illudendo il mondo di una svolta democratica

Advertising

ilgiornale : L'ex consigliere di Putin e suo fedelissimo dai tempi dell'occupazione della Crimea, Dmytry Kozak, è svanito nel nu… - RedSara00 : RT @BerloZenobi: Il più bel film dell'anno si chiama 'Ritratto della giovane in fiamme': una meditazione, in forma di parabola in costume,… - IlVal_79 : @pap1pap Sono 2 giocatori che possono fare molto bene / bene / benino o confermare la parabola discendente dell'ult… - mottadell : @brusco_sandro Partiamo da un caso concreto: perché l'industria dell'auto italiana ha avuto una triste parabola dis… - IsabellaDeiana7 : RT @PBerizzi: L'uomo che riempiva le piazze adesso le svuota. Oggi su @repubblica racconto la parabola dell' (ex) 'capitano'. https://t.c… -